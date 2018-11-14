Başkan Ergün Şehitlerimizi Andı

Geçtiğimiz hafta içerisinde tüm ülkemizi derin bir yasa boğan şehitlerimizi anarak konuşmasına başlayan Başkan Ergün,Kasım ayı içerisinde idrak edeceğimiz Mevlid Kandilinin ülkemiz ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gündeme ilişkin bir konuşma yaptı. Başkan Ergün, "Şehit haberleri, sonsuzluğa uğurladığımız yakınlarımız ve sevdiklerimizle aslında buruk bir meclis toplantısı yapmış olacağız. Geçtiğimiz cumartesi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen cephanelik patlamasında 7 evladımız şehit olmuş, 25 evladımız da yaralanmıştır. Bunun ardından bir acı haber de Şırnak'tan geldi. Bölücü hainlerin el yapımı patlayıcı tuzağının infilak etmesi sonucu 2 evladımızın daha şahadet haberini aldık. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Bölücü hainleri Cenab-ı Allah Kahhar isminin hürmetine kahrı perişan eylesin diyor, terörün her türlüsünü lanetliyorum" diye konuştu.

BAHRİ KÜÇÜKOĞULLARI UNUTULMADI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 10 gün önce hayatını kaybeden Yunusemre Belediye Meclis Üyesi ve Spilaş Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Küçükoğullarına da konuşmasında bir parantez açtı. Başkan Ergün, "10 gün önce Yunusemre Belediyesi Meclis üyemiz ve Spilaş yönetim kurulu üyemiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahri Küçükoğulları kardeşimizi de sonsuzluğa uğurladık. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek genç yaşta yaşama veda eden bu güzel insanı bir kez daha rahmetle anıyorum. Küçükoğulları ailesine, Yunusemre Belediyesine, meclisimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

ATATÜRK SEVGİMİZ SONSUZA DEK SÜRECEK

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisinin sonsuza dek yüreklerde olacağına dikkat çeken Başkan Ergün, " 10 Kasım'da büyük önderimiz, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andık. Büyük önderimizin ebediyete intikalinin 80. yılında O'nu yâd ederken, fikirlerini, gösterdiği hedefleri, aydınlık ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için nasıl çalışmamız gerektiğini en iyi şekilde idrak edip, uygularsak aziz ruhunu en iyi şekilde şad etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu vesileyle önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, ruhu şad mekanı cennet olsun diyorum. O'nun ışığında bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Gönlümüzdeki Atatürk sevgisi hiç bitmeyecek, ebediyete kadar sürecektir" diye konuştu.