Başkan Ergün Selendili Muhtarlarla Buluştu

İlçeleri ziyaret ederek hem vatandaşlar hem de mahalle muhtarları ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendili muhtarlarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Cumhur İttifakı MHP Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Azmi Acikdil, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Ak Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kacar, Daire Başkanları, parti teşkilatları ile mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar İle Sohbet Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarını anlattı. Başkan Ergün, "Bugün ilçemize yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. Bu zamana kadar ilçemizde 385 kilometrelik yola el attık. 2 sene önce ihaleye yapılan itirazlardan dolayı sahada çalışmamızı uzun bir süre devam ettiremedik. Türkiye'nin Haziran ayından bu yana da yaşadığı ekonomik şartları biliyoruz. Bizim de çalışmalarımız bu süreçte yavaşladı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile büyük projeler için durdurulma ve tasfiye kararları verildi. Amaç bütün kamu kurumlarının büyük yatırımlarına frene basma ve toparlanma süreci. Ayrıca son 4-5 aydır vergi gelirlerinde düşüş var. Bizim de Büyükşehir Yasası gereği bu toplanan vergi gelirlerinden nüfusa göre dağılımları yapılıyor. Son 3 ayda 15, 15 ve 20 milyon olmak üzere toplam 50 milyon lira kesintimiz oldu. Tahmin ediyorum ki seçimlerin ardından düzelmeler göreceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya devam edecek, öncelik sırasına göre de hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Selendi ile ilgili en büyük sıkıntı yollar. Bunu da bu yaz kesin çözüme kavuşturacağız" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün daha sonra mahalle muhtarları ile sohbet etti. Muhtarların sorularını yanıtlayan Başkan Ergün, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Kaynak: Bültenler