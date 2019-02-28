Başkan Ergün STK Temsilcileriyle Buluştu

Oda ve borsa başkanı ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında yapmış olduğu ziyaretlerine Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri ile Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz ile yönetimine yaptığı ziyaretlerle devam etti. Başkan Ergün, ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Ergün'e ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Alparslan Gül, meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Ergün, ziyaretlerinde Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz'e porselen vazo hediye etti. Kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etti.

Özkasap'tan Başkan Ergün'e Övgü

Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa Ticaret Borsası, Cengiz Ergün'ün kendi evi gibidir. Kendisi çok sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüzdür. Başkan Ergün, başkan olduğu günden itibaren iki önemli sözünü yerine getirdi. Birincisi 'Allah utandırmasın, Allah mahcup etmesin' dedi. Bu duygu ve düşüncesiyle bu döneme kadar başkanlığı geldi. Allah izin verirse 31 Mart'ta tekrar Cumhur İttifakı ile seçime giriyor. Kendisine en içten dileklerimizle başarılar diliyoruz. Başkanım, Manisa'ya çok hizmetler verdiniz. Bizlerle birlikte oldunuz, biz de sizin yanınızda olmaktan onur ve gurur duyduk. Yapılanlar anlatmakla bitmez. MASKİ binamız güzel bir bina oldu. Arkasından 40 yılın sorunu olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf tesisinin yapılması ve o günün şartlarıyla Devlet Bahçeli'nin açmış olduğu güzel bir tesisti. Bunun yanında şehirlerarası otobüs terminalinin temelini beraber attık, açılışını birlikte yaptık. 550 araçlık, tam otomasyonlu çok modern otoparkı Manisa'mıza kazandırdı. En güzel hizmetlerden birisi olan Atatürk Kent Park'ı, Manisa'nın ayrı bir çehresi, ayrı bir yaşam merkezi oldu. Bunun yanında şu anda devreye giren elektrikli otobüsler de Manisa'ya hayırlı olsun. Başkanımız zor günler de geçirdi. Biz, elimizden geldiği kadar yanında olduk. İlk sarı renkli minibüslerin değişiminde sıkıntılar yarattılar. Başkanımızın her zaman güzel bir tarafı vardı, dik durdu, diklenmedi. Sözünün arkasında durdu, geri adım atmadı. Bu duruş Manisalıların da istediği bir duruştu. Kendisi, belediyenin son başkanı, büyükşehirin ilk belediye başkanı oldu. Büyükşehir Belediyespor da ayrı bir onur ve gurur yaşadık. Bizi şampiyon yaptı. Şimdi de belediye başkanlığı devam ediyor, Allah'ın izniyle bu başarı devam edecektir. Manisa'ya dışarıdan gelen misafirlerimiz, oda ve borsa başkanlarımız şehrin ne kadar güzel olduğunu söyledikleri zaman, biz de bunlarla gurur duyuyoruz. Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, ilimizin girişine ayrı bir hava kattı. Bu yapılan yatırımların hepsi, göz önünde olduğu için böyle bir şehirde yaşamanın mutluluğunu daha da fazla anlıyoruz. Şimdi ise yapımı devam eden Manisa Prime var. Manisa'nın çok güzel ofislere, otellere ve büyük salonlarının olduğu modern bir yere ihtiyacı vardı. Manisa Prime'nin bunu karşılayacağını düşünüyorum. Toplantılar yapıyoruz, salonlarımız 500 kişi ile sınırlıydı. Şimdi daha büyük daha modern bir salonumuz olacak. Yapılacak yatırımlar sadece il ile değil, ilçe ile beraber. Başkanım vatandaşların da büyük sevgisini kazandı. Sevgi kazanmak kolay değildir. Söylenen bir laf var 'İnsanın en hayırlısı insanlığa hizmet eden' der. Cengiz Ergün öyle bir insan. Biz kendisine hizmetlerinden çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart'taki seçimlerde başarılar diliyor, kendisine sağlık mutluluk diliyoruz" dedi.

"Verilecek olan desteklere ve katkılara teşekkür ediyorum"

Hizmet bittiği zaman vatandaştan Allah razı olsun sözcüğünü duymanın büyük mutluluk olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sayılan yatırımlara ek olarak eski adıyla Öğretmenevi Kavşağı yeni adıyla Devlet Bahçeli Kavşağı, Turgutlu'da yaptığımız büyük bir kavşağımız var. İkinci etap olarak yan yollarının Pazartesi günü açılışını yapacağız. Çarşamba günü ise 1,8 kilometrelik Salihli'den geçen viyadüklü kavşağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Alaşehir kavşağı gibi 3 bin 600 kilometrelik, köy yollarıyla ilgili, şehir merkezine ulaşan ana arterlerimizin yollarının yapılmış olması. 6 bin kilometrelik yol ağının 3 bin 600 kilometresi ve son 3 senede 360 milyon lira gibi bir asfalt rekoru söz konusu. 6 milyon 600 bin metrekare il genelinde parke taş döşemesi, bir ilçemizin dışında ana arterlerdeki yağmur suları alt yapı ve üst yapı aydınlatmaları dahil olmak üzere prestij caddeleri, 200 mahalleye ulaşan altyapısını bitirdiğimiz eski adıyla köy yeni adıyla mahallerimiz, yeni dönemde bu hedefi 500'e çıkartabilir miyiz hesabındayız. Bin 88 mahalle var artık. Yaklaşık 200'ü yapılmış, yaklaşık 700 mahallesi eksik kalmış mahallemiz altyapı hizmeti bekliyor. İnsan sağlığı açısından en önemli yatırımlarımız atık su arıtma tesislerimiz var. Turgutlu, Soma, Gördes, Manisa merkezdeki tesisin sadece maliyeti 68 milyon lira. Bunlar geleceğe yapılan yatırımlar. 13 adet işletilemeyen arıtma tesisi vardı, bunlar maliyetlerin yüksekliğinden kaynaklı olarak çalıştırılamıyordu. 42 milyon liralık bir yatırım ile bunları işler hale getirdik. Bu ovayı, Gediz'i kurtarma operasyonudur. Çocuklarımızın geleceğini emin çevreye bırakma hizmetleridir. Hizmetlerin büyük küçük ayrımı olmadan bütün insanlarımıza bu hizmetleri yapmaya çalıştık. Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli tarafından aday gösterilerek, Cumhur İttifakı belediye başkan adayı olarak seçildim. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde vatandaşlarımız bize teveccüh gösterirse bir kez daha 5 yıl bu hizmeti yapma gayreti ve çabası içinde olacağız. Klişeleşmiş sözleri söylemek istemiyorum ama yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Verilecek olan desteklere ve katkılara da teşekkür ediyorum, Başkanımız Sadık Özkasap'ın sözlerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaflar da Unutulmadı

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaretleri kapsamında Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz ve yönetim kurulu üyelerine de ziyarette bulundu. Başkan Ergün, ziyarette esnafların taleplerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ergün ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler