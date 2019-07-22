Başkan Ergün TBB toplantısı'na katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Encümen Üyesi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenlenen Encümen Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya TBB Encümen Üyeleri; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz katıldı. TBB Başkanı Fatma Şahin tarafından TBB'nin görev ve faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayla başlayan toplantıda, gündemdeki belediye sorunları ve 2019 Çalışma Planı görüşüldü. Toplantı encümen üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.