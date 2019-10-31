Başkan Ergün Tugay Komutanını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan'ı makamında konuk etti. Kalkan'ı belediye binası önünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya karşıladı. Gerçekleşen ziyarette işbirliğine vurgu yapan Tugay Komutanı Albay Kalkan, Manisa'ya hep birlikte hizmet edeceklerini, Manisalılara hizmet için makamlarda olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Görevinizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum" dedi. Ziyarette Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, Başkan Ergün'e komando figürlü plaket hediye ederken, Başkan Ergün ise Kalkan'a Manisa'yı temsil eden ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.