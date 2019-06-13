Başkan Ergün Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de hem yönetim kurulu üyeliğine, hem de encümen üyeliğine seçildi.

Ankara'da 600'e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilirken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hem Türkiye Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeliğine hem de encümen üyeliğine seçildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da katıldı. Toplantıda aynı zamanda yapılan encümen üyeliği seçiminde de 2 isim MHP'yi temsil edecek.

Kaynak: Bültenler