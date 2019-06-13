13.06.2019 17:12
Haberler»Güncel » Haber

Başkan Ergün Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Başkan Ergün Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı, Ankara'da 600'e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de hem yönetim kurulu üyeliğine, hem de encümen üyeliğine seçildi.

Ankara'da 600'e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilirken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hem Türkiye Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeliğine hem de encümen üyeliğine seçildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da katıldı. Toplantıda aynı zamanda yapılan encümen üyeliği seçiminde de 2 isim MHP'yi temsil edecek.

Kaynak: Bültenler
Manisa, Ankara, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42 Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)
18:42 Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu
18:41 "Kutadgu Bilig ve Dede Korkut" etkinliği
18:41 Borsada değer kazanan hisseler
18:41 Uşak'ta ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
18:41 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Putin, Modi ile bir araya geldi
18:39 İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı
18:39 Bakan Akar'ın CHP Grubunu ziyareti
18:39 İstanbul seçimi - Pontus tartışması 23 Haziran'da sonucu etkiler mi?
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı