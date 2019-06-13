Başkan Ergün Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Türkiye
Belediyeler Birliği toplantısı, Ankara
'da 600'e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'in yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilirken, Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
de hem yönetim kurulu üyeliğine, hem de encümen üyeliğine seçildi.
Ankara'da 600'e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin katılımıyla Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilirken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hem Türkiye Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeliğine hem de encümen üyeliğine seçildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP
Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Salihli
Belediye Başkanı Zeki Kayda
ve Kula
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun
da katıldı. Toplantıda aynı zamanda yapılan encümen üyeliği seçiminde de 2 isim MHP'yi temsil edecek. - MANİSA
Kaynak: İHAAnkara
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