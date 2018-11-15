Başkan Ergün'ün Adaylığı Açıklandı

Açıklamanın ardından duygularını sosyal medya hesabından aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere, tüm teşkilatlara ve Manisalılara teşekkür etti.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Cengiz Ergün olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şunları aktardı: "Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz tarafından şahsımın yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu resmi olarak açıklanmıştır. Öncelikle şahsıma olan güvenleri ve yeniden aday göstermeleri nedeniyle başta bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a, genel merkezimizin tüm değerli yöneticilerine, MHP il, ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere güvenen ve inanan kıymetli hemşehrilerimden 2009'dan bu yana aldığım güçle Manisa'mıza hizmet etme sevdasıyla bugüne kadar aşkla ve şevkle hizmet verdik. Bundan sonra da, ilk günkü heyecan ve şevkle Manisa'mıza en güzel hizmetleri vermek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin örnek ve üretken belediyecilik anlayışını ortaya koyduğumuz ve koyacağımız güzel projelerle tüm yurtta göstermek için canla başla çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Bir kez daha Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, tüm Manisalılara teşekkür ediyor; kamunun kaynaklarını gözümüz gibi koruyarak hizmet vermeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Teşekkürler Manisa…"