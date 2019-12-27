Haberler » Güncel » Başkan Ergün'ün başarısı tescillendi - Haber

Başkan Ergün'ün başarısı tescillendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sonar Araştırma Şirketi'nin "Büyükşehir ve İstanbul İlçe Başkanları Performans Araştırması"nda yüzde 51,6 oran ile ilk 10 içerisinde yer aldı.

27.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:26 Başkan Ergün'ün başarısı tescillendi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Araştırma Şirketi'nin "Büyükşehir ve İlçe Başkanları Performans Araştırması"nda yüzde 51,6 oran ile ilk 10 içerisinde yer aldı.

Sonar Araştırma Şirketi tarafından "Büyükşehir ve İstanbul İlçe Başkanları Performans Araştırması"nın sonuçları belli oldu. 5-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 10 Büyükşehir'de ve İstanbul'un 30 ilçesinde gerçekleştirilen araştırmada kapsamında her başkanın kendi seçmenleriyle anketler yapıldı. Büyükşehirlerde bin, İstanbul ilçelerinde ise 500'er kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankette vatandaşlara "Büyükşehir Belediye Başkanınızı genel olarak düşündüğünüzde başarılı buluyor musunuz?" sorusu soruldu.

Ankette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ilk 10 içerisinde yer aldı. Yüzde 51,6 oran ile 7'nci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların mutluluğu ve refahı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, kendilerine gösterilen teveccüh nedeniyle Manisalılara teşekkürlerini iletti. - MANİSA

İstanbul, Sonar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:51   Bozdağ, beyaza büründü - Haber
18:50   Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Haber
18:50   Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Haber
18:49   Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Haber
18:45   ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:53:11