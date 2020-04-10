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Başkan Eroğlu, birim müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, birim müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

10.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:12
Başkan Eroğlu, birim müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, birim müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Eroğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaparak, virüsün etkilerini azaltmak adına yapılan çalışmaları ele aldı.

Haftalık birim müdürleri toplantısına telekonferans sistemiyle devam edeceklerini belirten Eroğlu, koronavirüsün etkilerine karşı yapılan çalışmaların her geçen gün daha da artacağını söyledi.
Son 4 aydır dünya genelinde oluşan koronavirüsün son 1 aydır Türkiye ve Tokat'ta da baş gösterdiğini hatırlatan Eroğlu, "Sağlık Bakanımızın ifadesiyle, tedbirler konusunda belediyelere önemli görevler düşüyor. Hepimiz bu musibetten gereken dersleri almalıyız. Bugün camilere gidemiyoruz, cenazelerimize katılamıyoruz, hasta ziyareti edemiyoruz, kimse birbiriyle görüşemiyor. Demek ki biz kullar olarak bazı hatalar içerisindeyiz ki Cenabı Allah bizlere bu musibeti gönderdi. İnanıyorum ki bu süreçten gerekli dersleri alarak en az hasarla atlatarak daha sağlıklı bir dünyaya kavuşuruz." dedi.
Sabırla, görevleri en iyi şekilde yaparak bu süreci atlatacaklarına inandığını vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Bu salgından sonra oluşabilecek yeni sistemler, ekonomik krizler farklı bir dünyaya uyanacağımızı göstermektedir. Birçok yeni iş alanları açılırken birçok iş alanları, meslekler de son bulacak. Bunların hepsine ülke olarak hazırlıklıyız. Türk milleti olarak birlikte, kardeşçe bu virüsün üstesinden gelip, çok daha güçlenerek, başarıyla bu süreçten çıkacağız. Tokat Belediyesi olarak yaklaşık bir aylık süreçte her alanda halkımızın yanında olmaya gayret ettik. Bu anlamda, tüm belediye çalışanlarımıza, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Tokat, Güncel
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