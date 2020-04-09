Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Eroğlu'dan maske uyarısı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske kullanılmasına özen gösterilmesini istedi.

09.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:39
Başkan Eroğlu'dan maske uyarısı
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske kullanılmasına özen gösterilmesini istedi.

Tokat'ta, korona virüs salgınına karşı belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Eroğlu, önümüzdeki birkaç haftanın önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Tokat'ta belediye olarak, diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Eroğlu, "Korona virüsten korunmak için kişisel temizlik, izole ve teması kesmek bu sürecin en başında gelmektedir. Bu süreçte 65 yaş üstü hemşerilerimizin ve 20 yaş altı gençlerimizin hayatı eve sığdırmalarının yanı sıra, toplu ulaşım araçlarında alınan önlemler, çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi gibi tedbirler kısa sürede alınarak uygulamaya geçildi" dedi.

Maskesiz dışarıya çıkmayın uyarısı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, maskesiz dışarı çıkılmaması uyarısında bulunarak, "Maske takılması konusunda halkımızın daha dikkatli olması, toplu alanlarda maskelerin mutlaka takılması gerekmektedir. Devletimiz maskeleri ücretsiz bir şekilde sizlere ulaştırıyor. Bizler de belediye olarak maskeleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizden ricamız maskesiz dışarıya çıkmamaları ve tüm tedbirlere uymalarıdır. Her bir birey kendini çok iyi şekilde izole ederek, temizliğine dikkat etmelidir" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Tokat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Eroğlu'dan maske uyarısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:54: Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok - Haber 19:54: ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında 2020 seçimleri için "uzaktan oylama" çekişmesi - Haber 19:54: Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Haber 19:54: Düzce'de ev yangını - Haber 19:54: Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi - Haber 19:22: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler