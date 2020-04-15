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Başkan Eroğlu'dan pazar denetimi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çarşamba pazarında alınan önlemleri yerinde kontrol ederek esnafları ziyaret etti.

15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Başkan Eroğlu'dan pazar denetimi
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çarşamba pazarında alınan önlemleri yerinde kontrol ederek esnafları ziyaret etti.

Tokat'ta korona virüs önlemleri kapsamında Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında belediye zabıta ekipleri önlemlerini sürdürüyor. Pazar yerine maskesiz gelenlere maske veren zabıta ekipleri vatandaşların ateşlerini ölçerek, el dezenfektanı kullanılmasını sağlıyor. Alınan önlemleri yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tedbirleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirterek, "Esnaf kardeşlerimize hayırlı işler dilemek ve alınan önlemleri takip etmek amacıyla Çarşamba Pazarı'nı ziyaret ettik. Maskeler, eldivenler, sosyal mesafe alanları, tezgah aralıkları Çarşamba Pazarı alanında titizlikle uygulanıyor. Bu önlemleri uyguladıkları için pazarcı esnafımıza ve görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak, Çarşamba Pazar alanında tek giriş ve tek çıkış yaparak, bu alanlarda; dezenfekte, maske dağıtımı ve ateş ölçerle kontrol uygulaması yapıyoruz. Olası bir durumda uyarıda bulunarak tedbirlerimizi alıyoruz. Yine belirli saatlerde yoğunlaşma olmaması amacıyla Pazar alanına belirli yoğunlukta vatandaşlarımızı içeri alıyoruz. Pazarcılar Derneğimiz de bu konuda bizlere destek veriyorlar, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Başkan Eroğlu, bu sürecin kurallara uyularak atlatılabileceğine dikkat çekti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Tokat, Güncel
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