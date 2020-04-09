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Başkan Eroğlu, evden çıkmaları kısıtlanan gençlere seslendi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençlere seslendi.

09.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:34
Başkan Eroğlu, evden çıkmaları kısıtlanan gençlere seslendi
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı gençlere seslendi.
Başkan Eroğlu, ülkenin koronavirüs tehlikesinden bir an önce kurtulması için gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.
Gençlerin biraz daha sabırlı olmasını isteyen Eroğlu, "Gelişen, değişen zaman ve mekan kavramlarının çok hızlı yaşandığı bir dünya sürecinde yaşıyoruz. Genç yaşınıza rağmen şartlar sizlere yaşınızın üzerinde görev ve sorumluluklar yüklüyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm kurumları ve bizler bu zorlu süreçte sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorum ki evde kalmak zor ama ailemiz için ülkemizin virüs belasından kurtulması için buna ihtiyacımız var." dedi.
Eroğlu, "Değerli gençler inanıyorum ki, bu zorlu süreçten Türkiye'miz daha da güçlenerek çıkacak. Sizler asırlardır dünyaya nizam veren asil Türk milletinin çok kıymetli mirasçılarısınız. Allah kullarına ders olması için imkan sunar. Şimdi sizler bu süreci evlerinizde kitap okuyarak, derslerinize çalışarak ve değişen dünya düzenini anlayarak değerlendirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, Güncel
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