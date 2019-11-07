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Başkan Erol öğrencilere Kızılören'in tarihini aşılıyor

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, öğrencilere "Miryokefalon Savaşı Kızılören Çalıştayı" adlı dergiyi hediye etti.

07.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:04 Başkan Erol öğrencilere Kızılören'in tarihini aşılıyor
Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, öğrencilere "Miryokefalon Savaşı Kızılören Çalıştayı" adlı dergiyi hediye etti.

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol ilçede İsmet Attila Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Başkan ziyaretinde öğrencilere belediye tarafından hazırlanan "Miryokefalon Savaşı Kızılören Çalıştayı" dergiyi hediye olarak dağıttı.
Öğretmenlerle de ziyaretlerinde bir süre sohbet eden Başkan Erol, belediye olarak okul yönetimlerine ihtiyaçları noktasında her türlü desteği vereceklerini belirterek okulların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
Başkan Erol daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerin isteklerini dinledi.

Kızılören, Güncel

Kaynak: AA

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