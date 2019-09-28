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Başkan Ersoy'dan gazilere Kıbrıs gezi jesti

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazilere jest yaparak 15 Ekim'de Kıbrıs'a götüreceğini açıkladı.

28.09.2019 14:31Başkan Ersoy'dan gazilere Kıbrıs gezi jesti
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazilere jest yaparak 15 Ekim'de Kıbrıs'a götüreceğini açıkladı.

Ersoy, "Bayrağımız için toprağımız için ülkemiz için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ise uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Onlar bu vatan için her şeyi yaptı. Canlarını ortaya koydu. Görev şimdi bizlerde. Çünkü onlar bizim baş tacımız. Gazilere olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan bir saygısı olarak değerlendiriyorum. Milletimiz de bu anlamda gazilerine sahip çıkarak saygısını ve şükranını her zaman göstermelidir. Bu çerçevede bizlerde 15 Ekim 2019 tarihinde gazilerimizi Kıbrıs'a savaştıkları topraklara gezi düzenlemeye karar verdik. Program için gerekli müdürlüklerimize talimat verdim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Havran, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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