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Başkan Ertaş, "Akşam Çayı"nda vatandaşlarla buluştu

Ilgın Belediye Bakanı Yalçın Ertaş "Akşam Çayı" projesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

05.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:00Başkan Ertaş,
Belediye Bakanı Yalçın Ertaş "Akşam Çayı" projesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Buluşmalarda ilçe sakinlerine yürütülen hizmetler anlatılırken, yeni yapılacak projeler ve gelen talepler hakkında fikir alışverişi yapılıyor.
Her fırsatta hemşerileriyle birlikte olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiren Ilgın Belediye Bakanı Yalçın Ertaş, "Akşam Çayı programımız kapsamında bugün merkez kahvehanesinde hemşerilerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizin temellerini daha da güçlendirdik ve bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların sunumunu yaptık. Sizlerin sayesinde, bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle çalışmalarımızı büyük bir başarı hikayesine dönüştürüyoruz." dedi.

Yalçın Ertaş, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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