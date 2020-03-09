Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti - Güncel

Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tarlada çapa yapan kadınları ziyaret etti.

09.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:36
Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tarlada çapa yapan kadınları ziyaret etti.
Ilgın Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada çapa yapan kadınları ziyaret eden Başkan Ertaş, çalışan kadınların kadınlar gününü kutladı.
Tarlada çalışan kadınlarla sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Başkan Ertaş, "Ülkemizin geleceğinin temel taşı olan kadınlarımız her türlü takdiri hak etmektedirler. Onlar Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları, toplumun yapı taşı olan aile kurumunun anneleri, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleridir. Ülkemizin bugünkü konuma gelmesinde şüphesiz kadınlarımızın emeği büyüktür. Rabbim güçlerini artırsın, kolaylık versin. İlgi ve alakaları için teşekkür ediyor Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Ilgın, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı