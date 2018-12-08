Başkan Ertürk Engellileri Ziyaret Etti

AK Parti'li Kuyucak
Belediye Başkanı Metin Ertürk
, Pamukören
Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan engellileri ziyaret etti. Engelliler Haftası
kapsamında Pamukören Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan engellilerle bir araya gelen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, " Bizler toplumumuzun her kesimine hizmet verebilmek amacıyla çalışıyoruz. ve asıl amacımız hayatlarına engelli olarak devam eden vatandaşlarımızın önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak" dedi. - AYDIN
Pamukören,Metin Ertürk,Kuyucak
08 Aralık 2018 Cumartesi 00:52