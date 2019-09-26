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Başkan Ertürk vatandaşları evinde ziyaret ediyor

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe merkezi ve Kuyucak'a bağlı tüm mahallelerdeki vatandaşları evinde ziyaret ederek gönüllerini kazanıyor.

26.09.2019 09:09Başkan Ertürk vatandaşları evinde ziyaret ediyor
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe merkezi ve Kuyucak'a bağlı tüm mahallelerdeki vatandaşları evinde ziyaret ederek gönüllerini kazanıyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe merkezi ve tüm mahallelerde hasta,yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onların ihtiyaç ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Ertürk, vatandaşların hayır dualarını alıyor.

Başkan Ertürk ev ziyaretleri ile ilgili olarak, "Halka Hizmet Hakk' a Hizmettir" anlayışıyla vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına yönelik hızlı çözümler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan görmüş olduğumuz sevgi ve aldığımız hayır duaları bizlere güç veriyor" dedi.

Kuyucak Merkez Fatih Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Müşerref Aslanyürek, Başkan Ertürk'ün ziyaretinden memnun kaldığını belirterek "Başkanımız bizleri unutmuyor dertlerimizi dinliyor. Allah ondan razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Metin Ertürk, Kuyucak, Güncel

Kaynak: İHA

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