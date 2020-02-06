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Başkan Eryılmaz çalışmaları yerinde inceledi

Samandağ Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

06.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:57Başkan Eryılmaz çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ Belediyesi ekiplerince Samandağ'ın muhtelif mahallelerinde gerçekleştirilen stabilize yol çalışmaları, büz döşeme çalışmaları ve drenaj ve dere kanallarının temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyenin imkanları ölçüsünde Samandağ'ın bütün mahallelerinde var olan sorunları en kısa sürede çözmek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Başkan Eryılmaz yaptığı açıklamada;"Mahallelerimizin eksiklerini en hızlı şekilde çözmeye devam ediyoruz.

Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde sorunlara müdahale ediyor, bizde bu müdahaleyi yerinde inceliyoruz.

Muhtelif mahallelerde drenaj kanalları temizliği, yollara stabilize malzeme ve kanallara büz döşeme çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Belediyemizin imkanları ölçüsünde tüm mahallelerimizin sorunlarını en hızlı şekilde çözeceğiz." İfadelerine yer verdi.


Samandağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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