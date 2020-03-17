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Başkan Eryılmaz "çevre yolu ilçemizin olmazsa olmazıdır"

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulunarak, Çevre Yolunun kısa süre içerisinde bitirilebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

17.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:17
Başkan Eryılmaz

Çevre Yolunun ara verilerek yapılmasına karşı rantabıl çalışmanın yapılması gerektiğini belirten Başkan Eryılmaz, Valimiz Sayın Rahmi Doğan ve ilgili yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Çevre Yolunun önemine vurgu yapan Başkan Eryılmaz, konuşmasında; "Trafik sorunu yaşayan ilçemiz, çevre yolunun açılmasıyla rahat bir nefes alacak. Asfaltlama çalışmasının önündeki engel kalktıktan sonra Temmuz ayına doğru asfaltlama çalışmasını yapmayı planlıyoruz.

Valimiz Sayın Rahmi Doğan'ın girişimi ile yapımını hızlandırması ve ilgilenmesi bizim için memnuniyet vericidir. Valimize, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne ilgilerinden ve emeklerinden dolayı Samandağ halkımız adına çok teşekkür ediyoruz.

Turizmin gelişimine yönelik hazırladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde, çevre yolunun önemi kat be kat artacak. Çalışmaları yerinde inceledik. Bugün itibari ile derenaj kanalları üzerinde fore kazıkları çakılıyor. Her iki drenaj kanalı üzerinde bu çalışma gerçekleşecek. Bu şekilde çevre yolunun en önemli aşaması bitmiş olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Rahmi Doğan, Samandağ, Güncel

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