Başkan Eryılmaz öğrencilerle fidan dikti

31 Ekim 2019 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleşen etkinliğe Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Başkan Yardımcıları Aydın Duran, Tahsin Demir, Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Perihan Çevikel, Zabıta Müdürü Önder Şimşek, Mızraklı Mahalle Muhtarı Edip Sahilli, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, büyük bir mutluluk ve heyecanla Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından okul bahçesine getirilen fideleri aldılar. Çocuklar, Başkan Eryılmaz'ı büyük bir sevinçle karşılayarak beraber fotoğraf çektirdiler.Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Eryılmaz, sonrasında fidan dikimine geçti. Okul bahçesinde Selvi, Akasya ve Fındık Çamı fidelerinden oluşan yüzlerce ağaç dikildi.Fidanları diktikten sonra ise hep birlikte fidanlara can suyu verdiler.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Başkan Eryılmaz; " Öncelikle okulunuz hayırlı olsun. Daha yeşil tertemiz bir Samandağ yaratmak istiyoruz. Bu işe siz gençler ve çocuklarla başlamak istiyoruz. Her şey siz gençlerde, çocuklarda başlıyor. Dolayısıyla Samandağ'ın sizlere ihtiyacı var. Artık annelerimize, babalarımıza, büyüklerimize temiz bir çevreyi nasıl oluşturabileceğimizi sizler anlatacaksınız.

Samandağ'da temizlik ile ilgili, yeşil alanlarla ilgili sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları sizlerle el ele vererek birlikte aşacağız ve tertemiz, yemyeşil bir Samandağ'ı birlikte inşa edeceğiz. Bu çalışmalara okullarımızdan başlamak istedik. İlerleyen süreçte okul idareleri ve öğretmenlerimizle birlikte eğitim seminerleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Nasıl temiz bir çevre oluşturabiliriz, yeşil bir Samandağ'ı nasıl yaratabiliriz ile ilgili çalışmalarımız var. Sizden şunu rica ediyorum. Kendi ailenizden başlamak üzere çevrenizde, komşularınızda, evinizin önü, bahçenizin önü, tarlanızın önünün kirletilmemesi ve daha temiz tutulması için sizler sorumluluk alın. Annenize, babanız, komşularınıza gerektiğinde uyarılarınızı yapın. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Birlikte başaracağız." İfadelerine yer verdi.