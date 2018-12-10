Başkan Esat Öztürk Takımı Yalnız Bırakmadı

Mustafa Hür Öztürk Süper AMaötr Küme'nin 13.haftasında dün Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan Kayseri
Yolspor ile Yahyalıspor maçını Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk
tribünden izledi.
Haftanın en kritik karşılaşması olan Kayseri Yolspor ile Yahyalıspor maçı büyük heyecana sahne oldu. Kritik karşılaşmayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tribünde futbolseverlerle birlikte izledi. Hem maç öncesi hem maç sonrası vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, daha sonra Argıncık Spor Kompleksinden ayrıldı. Başkan Esat Öztürk takımı son yıllarda verdiği destek ile büyük takdir topluyor. - KAYSERİ
Yahyalı,Kayseri,Esat Öztürk
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:59