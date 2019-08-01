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Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ağırladı.

01.08.2019 18:49 Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ağırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esen, Tütüncü'yü ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.
Tütüncü, ziyarette yaptığı konuşmada, ABB'nin kuruluşu ve çalışma politikası hakkında bilgi vererek, insan kaynağını daha donanımlı hale getirmek istediklerini ifade etti.
Belediye Başkanı Esen de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ABB'nin Türk kültüründeki uzlaşma, imece, hoşgörü ve yardımlaşma gibi unsurların yerel düzeydeki bir örneği olduğunu belirtti.

Hakan Tütüncü, Semih Esen, Konyaaltı, Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

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