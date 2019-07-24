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Başkan Esen'den sevindiren imza

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyede çalışan memur ve sözleşmesi personellerin sosyal haklarında iyileştirmeyi içeren ek protokol sözleşmesini imzaladı.

24.07.2019 13:33 Başkan Esen'den sevindiren imza
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyede çalışan memur ve sözleşmesi personellerin sosyal haklarında iyileştirmeyi içeren ek protokol sözleşmesini imzaladı.

Semih Esen, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM-YEREL-SEN) Antalya Şube Başkanı Ünal Şahin ve yönetimi ile birlikte belediye çalışan memur ve sözleşmesi personellerinin sosyal denge sözleşmesini görüştü. Başkan Esen, ek protokol ile memur ve sözleşmeli personellerin sosyal haklarında iyileştirmeyi içeren sözleşmeye imza attı.

Başkan Semih Esen, tüm memurlara yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Esen, "Çalışma arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını verilmesi önemlidir. Yaptığımız ek protokol ile geçen yıla oranla sosyal haklarında yüzde 20'ye varan iyileştirme yapıldı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve eğitim yardımları gibi hususlarda düzenleme oldu. Yeni sözleşmenin sendika yönetimi ve çalışanlarıma hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Memur, Güncel

Kaynak: İHA

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