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Başkan Esen: "Farkındalık Günü ilan edilmeli"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu gün 'engelliler günü' olarak anılsa da içerik olarak farkındalık günü olarak ilan edilmeli, öyle yorumlanmalı" dedi.

03.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:44Başkan Esen:
Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu gün 'engelliler günü' olarak anılsa da içerik olarak farkındalık günü olarak ilan edilmeli, öyle yorumlanmalı" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 3 Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri "Engelsiz Bir Yaşam Adına Kültür Sanat" etkinliğinin açılışını yaptı. Konyaaltı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla hafta boyu düzenlenecek olan etkinliklerle farkındalık oluşturuyor. Bu kapsamda, Konyaaltı Belediyesi, Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ve Leman Gebizli Tüm Engelliler Umut Işığı Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Engelsiz Bir Yaşam Adına Kültür Sanat" etkinliğinde 72 yazar, okurlarıyla buluştu. Etkinliğin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uluslar arası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Mete Kaçar, Leman Gebizli Tüm Engelliler Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya, ANŞOYAD ve ANSAN Derneği Temsilcileri ve üyeleri ile Antalya Engelsiz Sanat Evi öğrencileri katıldı.

"Farkındalık Günü ilan edilmeli"

Konyaaltı Belediyesi olarak engelsiz hayatlar için farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Esen, "Bu gün 'engelliler günü' olarak anılsa da içerik olarak farkındalık günü olarak ilan edilmeli, öyle yorumlanmalı. Biz de sizlerin katkılarıyla beraber sadece bu günü değil bu haftayı, toplumun geniş kesimlerinde farkındalık oluşturacak etkinliklerle değerlendireceğiz. Sonrasında şunu söyleyeceğiz Belediye olarak. Cumhuriyet Halk Partisi gibi sosyal demokrat belediyecilik yapan belediyelerde olduğu gibi Konyaaltı'nda da bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler için hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz gözüyle bakacağız. ve inşallah bir dahi ki 3 Aralık'ta bizde yaptıklarımızı anlatmak üzere sizlerle bir arada olacağız" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Semih Esen, beraberindeki davetliler ile birlikte "Engelsiz Bir Yaşam Adına Kültür Sanat" etkinliğinin açılış kurdelesini kesti. Sonrasında ise Mustafa Yılmaz, Oya Demirel, Erdoğan Yiğitbaşı, Kadir Turgut, Seda Atalay, Ali Filiz, Sibel Karakız, Abdullah Sanal gibi 72 yazarı stantlarında ziyaret edip sohbet etti. Etkinlik şiir dinletisi ve imza günü ile devam etti. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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