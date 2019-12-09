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Başkan Esen: "Gençlere yardım eli uzatıyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz aylarda Konyaaltı Belediyesi Meclisinde aldıkları karar ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Antalya Mezunları Derneği'ne tahsis edecekleri yerin hazır olduğunu bildirdi.

09.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:19Başkan Esen:
Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz aylarda Konyaaltı Belediyesi Meclisinde aldıkları karar ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği'ne tahsis edecekleri yerin hazır olduğunu bildirdi.

Konyaaltı Belediyesi, özellikle dar gelir grubunda, sosyal ya da ailevi sorunlar nedeniyle eğitimlerini aksatan lise öğrencilerine yardım için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunları Derneği ile işbirliği yapıyor. Akkuyu Mahallesi içerisinde yer alan EXPO Parkı'nda 'hizmet binası' olarak belirlenen 406 metrekare alanı ODTÜ Antalya Mezunlar Derneğine tahsis etmek istediklerini bununla ilgili de Konyaaltı Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisinde ay çokluğuyla karar aldıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yer ile ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Amaçlarının sosyal ya da ailevi sorunlar nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan lise öğrencilerine yardım eli uzatmak olduğunu dile getiren Başkan Semih Esen, ODTÜ Antalya Mezunları Derneğinin bu durumdaki gençlerle ilgili son derece başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Konyaaltı Belediyesi destek için yer tahsisini uygun bulduklarını kaydetti. Tahsis edilecek yerin etrafını çitle çevirdiklerini, bununla birlikte bakım-onarım ve temizlik işlerini de tamamladıklarını bildirdi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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