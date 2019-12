Başkan Esen: "Kazanan Konyaaltı olacak"

"Her çalışanıma çocuğunun kahramanı olarak bakarım" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2020 yılı arifesinde Belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, herkesin yeni yılını en içten dileklerle kutladığını bildirdi.



Yeni yıl öncesi Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonunda bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2020'nin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları Şevket Korkut, Tuğba Erke Bostan, Ali Özkayacan, Muammer Saygılı, Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyeleri ve Belediye birim müdürleriyle salona giren ve alkışlarla karşılanan Başkan Semih Esen, "Ben her çalışanımı çocuğunun kahramanı olarak görürüm" dedi.



2020 yılı arifesinde Belediye personeline seslenerek yıllarını kutlayan Başkan Semih Esen, "Çok değerli çalışma arkadaşlarım. Bu hazırlık, bu dekor sizleri bir gram daha huzur, bir gram daha neşe, bir gram daha sevinç içine sokmak içindi. Bu vesileyle ben sizlerle ilgili duygularımı ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şuna inanın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten emek en yüce değerdir. Bütün işleri yapanlar sizlersiniz. Bunu hiç unutmayın. Ben her bir belediye çalışanımı gördüğümde, sokakta temizlik yapan süpürgecisinden, Belediye başkan yardımcısına kadar her bir belediye çalışanımı gördüğümde aslında evde kahramanını bekleyen çocuğunun babasını görürüm. Evde prensini, prensesini bekleyen çocuğunun annesini görürüm. Sizler benim gözümde en az benim kadar kıymetlisiniz. Sizlerin çocukları en az benim çocuklarımlar kadar kıymetli. Buna inanın. Önümüzde 4.5 yıl var. Beraber çalışacağız, bir çok şeyi beraber yaşayacağız. Ben şunu çok iyi biliyorum. Dünyayı güzelleştiren sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerin emeğidir. Emeğiniz hep var olsun. Sizler hep benim başımın üstünde olacaksınız. Hiçbir çalışanımı yaptığı hizmetten, işten dolayı dışarıda asla rencide ettirmem. Hukuka, ahlaka, kanuna uygun olan her türlü iş ve eylemlerinizde, karşınızda kim olursa olsun sonuna kadar sizin yanınızda olurum. ve asla sizi yalnız bırakmam" ifadelerinde bulundu.



"Birbirimize kenetlendiğimizi görüyorum"



Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Esen, "Bu 9 aylık çalışma döneminde her yenilikte olduğu gibi belediye başkanı yeniliğinde de içerisinde bir miktar tedirginlik getirebilir. Bu tedirginliği yaşadığınızı biliyorum. Muhittin Başkanımızla burada abi-kardeş oldunuz, dede-torun oldunuz, baba-oğul oldunuz, baba-kız oldunuz. Bunun üzerine bir belediye başkanlığı değişiminde 'acaba' dediğinizi gördüm. Fakat şu 9 aylık süreç içerisinde şunu da gördüm ki biz bir birimize sımsıkı kenetlenmeye başladık. Emin olun sizlerin de emekleriyle bu 4.5 yılın sonunda Konyaaltı Belediyesi en başarılı belediyelerden biri olacak ve sizlerde en takdir edilen belediye çalışanları olacaksınız. Söze başladığım gibi sözümü bitireceğim. Ben size baktığımda çocuklarının kahramanlarını görüyorum. Her bir emekçi evinin kahramanıdır. Bu anlayışla ben görev süremin sonuna kadar yanınızda olacağım. Allah yolunuzu açık etsin, yaptığınız işlerde kolaylıklar diliyorum hepinize" diye belirtti.



"Biz birlikte başaracağız" diyen Esen, "Bu dönemin sonunda hep birlikte çıkacağız kürsüye ve ben 'Bu başarılı dönemin kahramanları buradadır' diyerek sizleri anons ettireceğim. Bir birimize sahip çıkacağız, kazanan Konyaaltı Belediyesi olacak, kazanan bizler olacağız inşallah" diye konuştu.



Konuşmasının ardından her bir müdürlükle tek tek fotoğraf çektiren Esen, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte pasta keserek, yeni yılın herkese barış ve mutluluk getirmesini diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA