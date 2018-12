Başkan Eşinden Anlamlı Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 10:45



Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun eşi Esra Soylu, belediye tarafından gerçekleştirilen Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasından yararlanan vatandaşlarla bir araya geldi.Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasından yararlanan vatandaşlara, Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun eşi Esra Soylu tarafından ziyaret gerçekleştiriliyor. Menderes Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ayşegül Duran Türker ile birlikte yapılan ziyaretlerle hastalar büyük moral buluyor. İlçe merkezinde yer alan mahallelerin yanı sıra Görece, Çile, Bulgurca'da uygulamadan yararlanan vatandaşlarla bir araya gelen Esra Soylu, her hafta gerçekleştirdiği ziyaretleri 46 mahallenin tamamını kapsayacak şekilde yapmayı planlıyor.Esra Soylu, vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Belediyemizin başlatmış olduğu Evde Sağlık Hizmetleri uygulamamızdan yararlanan vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onlara bir nebzede olsa destek oluyoruz. Menderes'te bir aileyiz ve bu ailenin her bireyi bizim için önemli. Başkanımız Bülent Soylu'nun 'Kimsesizlerin kimsesi, sessiz çoğunluğun sesi' sloganıyla başlattığı uygulamamızdan yararlanan vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR