Başkan Eşkinat Ferhadanlılı Kadınlarla Buluştu!





Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Yasası ile köy vasfını kaybederek mahalleye dönüşen Ferhadanlı'da köylü kadınlarla buluştu. Eşkinat, kadınlara hitap ettiği konuşmasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınlara haklarına sahip çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Yeni dönemde kadına yönelik hizmetler ve projeler üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade eden Eşkinat, kadının üretime ve iş yaşamına aktif bir şekilde katılmasının önemine vurgu yaptı.

KADIN HAKLARI VE KADIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KONFERANS DÜZENLENDİ

Eşkinat'ın konuşmasının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen Kadın Hakları ve Sağlığı konferansına geçildi. Konferansın ilk bölümünde kendisi de Ferhadanlılı olan Avukat İpek Yelken Altıntaş, Medeni Kanun'da ve Miras Hukuku'nda Kadının Yeri konulu sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra Dr. Ayten Cesur, Kadın Sağlığı konulu sunumu ile Ferhadanlılı kadınları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından kadınlara pilav ayran ikramı ile bez torba armağan edildi.

Kaynak: Bültenler