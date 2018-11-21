Başkan Eşkinat Hürriyet Mahallesi Sakinleri İle Buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır'ın katıldığı buluşmaya mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN EŞKİNAT YATIRIMLARI MAHALLE SAKİNLERİNE ANLATTI

Arslan Kıraathanesi'nde gerçekleşen halk buluşması Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın konuşması ile başlarken Eşkinat dört buçuk yıllık süreçte Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilçe çapında ve Hürriyet Mahallesi'ne yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmetleri kapsamında bilgilendirmeleri ile devam eden buluşma soru cevap ile sona erdi.

EŞKİNAT MAHALLE SAKİNLERİNİN DESTEĞİNİ ALDI

Hürriyet Mahallesi sakinlerinin tüm istek ve şikayetlerini ilettikleri toplantı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken belediye başkanının ulaşılabilir olmasının ve en ufak sorunların bile iletilip çözülmesinin önemli olduğu dile getirildi. Mahalle sakinleri Başkan Eşkinat ve ekibine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür ettiler.