Başkan Eşkinat TEGV Süleymanpaşa Eğitim Birimi Açılış Törenine Katıldı

Türkiye çapında ilköğretim seviyesindeki çocuklara okul dışı eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Süleymanpaşa'da bir eğitim birimi açtı. Ertuğrul Mahallesi'nde hizmete giren birim, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girerken, açılışa Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da katıldı.

AÇILIŞA PROTOKOLDEN BÜYÜK İLGİ

Törene Eşkinat'ın yanı sıra; Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Genel Müdür M. Sait Tosyalı, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri, Tekirdağ bürokrasisi ve siyasetinin önemli isimleri ile TEGV Süleymanpaşa Eğitim Birimi için sponsor olan Brezilyalı selüloz üreticisi Fibria firmasının Genel Müdürü Ari Brog, Ticari İlişkiler Başkan Yardımcısı Henri Philippe Van Keer ve Ticari İlişkiler Müdürü Catherine Vallet, Fibria'nın sponsor olmasında önemli katkısı bulunan Lila Group firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Başkan Yardımcısı Celal Öğücü, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü ve Genel Müdürü Alp Öğücü, birimin diğer sponsorlarından Ekman AŞ Dış Ticaret Direktörü Betül Temeltaş, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, TEGV gönüllüleri, birimde eğitim alan öğrenciler, veliler, çok sayıda basın mensubu ve vatandaş da ilgi gösterdi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI TEGV BAŞKANI SOLAKOĞLU YAPTI

Açılış, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmasını TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu yaptı. Solakoğlu, TEGV'in ilk kez bir yabancı ortakla proje geliştirdiğini, Fibria firmasının da ilk kez Brezilya dışında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğini ifade ederek birimin açılmasında destek veren herkese teşekkür etti. Solakoğlu, Süleymanpaşa Eğitim Birimi'nin 325 metrekare kapalı alanda Maker atölyesi, Düşler Atölyesi, Gönüllü Eğitim Odası gibi alanlarda yılda 2000 ilköğretim seviyesi öğrenciye hizmet vermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

BREZİLYALI DÜNYA DEVİ FİRMA SPONSOR OLDU

Solakoğlu'nun ardından Lila Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü kürsüye geldi. Öğücü de uzun yıllardır TEGV ile işbirliği içinde bulunduklarını belirterek, tedarikçileri Fibria ile bu yatırımı nasıl gerçekleştirdiklerini aktardı. Fibria Ticari İlişkiler Başkan Yardımcısı Henri Philippe Van Keer da Türkiye partnerleri Lila Group'un davetlisi olarak Türkiye'ye geldiklerinde TEGV ile yaptıkları işbirliğinden etkilenerek bu sponsorluğu kabul ettiklerini belirtti. Dünyanın en büyük selüloz üreticisi olan Fibria'nın ilk kez Brezilya dışında bir projeye destek verdiğini kaydeden Van Keer, bu kararlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

EŞKİNAT: "ÜRETEN, KENDİ KARARLARINI VEREBİLEN ÇOCUKLAR YETİŞTİRMELİYİZ"

TEGV ve sponsor firmaların temsilcilerinin ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat konuşmasını yaptı. Eşkinat, Süleymanpaşa'nın tarihinden kısaca bahsederek açılışı yapılan eğitim biriminin bulunduğu bölgenin yakın zamanda kentin en değerli alanlarından biri olacağını söyledi. Eşkinat sözlerini şöyle sürdürdü: "TEGV, belediye olarak çalışmalarını yakından takip ettiğimiz değerli bir vakıf. Burada bir eğitim birimi açmak istediklerini öğrendiğimde bu konuda elimizden gelen desteği vereceğimizi kendilerine ilettim ve bir yıldır da bu çabalarını yakından biliyorum. Eğitimi biriminin bulunduğu bu bölge, Süleymanpaşa Belediyesinin kamulaştırma alanı olarak belirlediği, yakın zamanda müzeler ve sanat sokağı olarak faaliyete geçireceğimiz bir alan. Halihazırda belediyemizin Kültür Müdürlüğü, Müzik Teknolojileri ve Ressam İbrahim Balaban Müzeleri ile 1 Aralık'ta açılışını yapacağımız Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, bu bölgeyi kıymetli bir ziyaret noktası haline getirmiş durumda. Çocuklarımız hem TEGV'in çağdaş yöntemleri ile eğitim alacaklar hem de sanat ve kültür dolu bir dış ortamda o havayı koklayacaklar. Bu anlamda burada eğitim alan çocuklar çok şanslılar diye düşünüyorum. Çocuğa ve eğitime yapılan yatırım, en doğru yatırımdır. Belediye olarak çocuklarımızın üreten, teknolojinin esiri olmayan, teknolojiyi anlayan, üreten ve geliştiren, kendi kararlarını verebilen ve hiçbir kimse, zümre ya da fikrin boyunduruğu altına girmeyen bireyler olması için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Aynı çizgide hareket eden TEGV'in de şehrimizde bir eğitim birimi açmasını bu anlamda çok önemsiyorum. Bu eğitim biriminin Süleymanpaşa'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese, başta TEGV yönetimi ile 10 bin kilometreden eğitime destek elini uzatan Fibria ve onun Türkiye partneri Lila Group olmak üzere, teşekkür ediyor, bu güzel yatırımın Süleymanpaşa'ya hayırlı olmasını diliyorum."

AÇILIŞ KURDELE TÖRENİ İLE SONA ERDİ

Eşkinat'ın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kürsüye gelerek TEGV'in ve uluslararası destekçilerinin Tekirdağ'a kazandırdıkları eğitim birimi dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve ziyaretçiler TEGV Fibria Süleymanpaşa Eğitim Birimi'ni dolaşarak bilgi aldılar.