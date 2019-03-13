Başkan Eşkinat Tekirdağ Kent Konseyi Hizmet Binası Açılış Törenine Katıldı

Gündoğdu Mahallesi Çiftlikönü Mevkii'nde bulunan tarihi binanın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden törende İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Dilşad Ergin, restorasyon projesinin detayları ile ilgili bilgi verirken, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör de kent konseylerinin fonksiyonları ve Tekirdağ Kent Konseyi ile ilgili açıklamada bulundu.

EŞKİNAT: "RESTORE EDİLEN BİNALARA İŞLEV KAZANDIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Işıkgör'ün ardından kürsüye gelen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa, en çok tarihi değere sahip ilçemiz. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak özellikle Ertuğrul Mahallesi'nde tarihi ahşap evlerimizi restore ederek hizmete kazandırıyoruz. Çiftlikönü'nde de eski itfaiye binasının karşısında iki ahşap evi restore ettirdik ve o da çok kısa süre içinde hizmete hazır hale gelecek. Tarihi evlerimizin restore edilmesinden daha önemli olan ise bu binaların işlevsellik kazanmalarıdır. Bu anlamda bu güzel binanın Tekirdağ Kent Konseyi'ne tahsis edilmesinden son derece memnuniyet duydum. Bu hizmeti kentimize kazandıran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum," diye konuştu.

AÇILIŞ SONRASI TARİHİ BİNADA İNCELEMELERDE BULUNULDU

Eşkinat'ın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun da birer konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmaların bitiminde tüm protokol sahneye davet edildi. Açılış kurdelesi kesilerek Tekirdağ Kent Konseyi hizmet binası açılışı gerçekleştirildi. Tören sonrası katılımcılar tarihi binayı gezerek incelemelerde bulundular.

Açılış törenine Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekilleri, Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Hakan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilgili bürokratları, Tekirdağ Kent Konseyi üyeleri, çok sayıda basın mensubu ve davetli ilgi gösterdi.

Kaynak: Bültenler