Başkan Eşkinat Zafer Mahallesi Sakinleri İle Bir Araya Geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır ile Zafer Mahallesi Muhtarı Yücel Çüle'nin de katıldığı buluşmaya mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN EŞKİNAT YATIRIMLARI MAHALLE SAKİNLERİNE ANLATTI

Sabuncu Kıraathanesi'nde gerçekleşen halk buluşması Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın konuşması ile başlarken Eşkinat dört buçuk yıllık süreçte Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilçe çapında ve Zafer Mahallesi'ne yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmetleri ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır'ın yapılan girişimler ile imar projeleri kapsamında bilgilendirmeleri ile devam eden buluşma soru cevap ile sona erdi.

EŞKİNAT MAHALLE SAKİNLERİNİN DESTEĞİNİ ALDI

Zafer Mahallesi sakinlerinin tüm istek ve şikayetlerini ilettikleri toplantı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken belediye başkanının ulaşılabilir ve en ufak sorunların bile iletilip çözülmesinin önemli olduğu dile getiren mahalle sakinleri Başkan Eşkinat ve ekibini takdir etti.

TOPLANTIYA KATILAMAYAN ESNAFLARI İŞYERLERİNDE ZİYARET ETTİ

Öte yandan toplantı sonrası Zafer Mahallesi'nde temaslarına devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, esnafları ziyaret ederek istek ve önerilerini dinledi.