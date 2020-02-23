Haberler » Güncel » Başkan eşlerinden Atatürk Evi'ne ziyaret - Haber

Başkan eşlerinden Atatürk Evi'ne ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek ve ilçe belediye başkanlarının eşleri Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler.

23.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:59Başkan eşlerinden Atatürk Evi'ne ziyaret
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek ve ilçe belediye başkanlarının eşleri Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un eşi Şerife Bozkurt'un davetlisi olarak Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Programa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun eşi Müzeyyen Kabukçu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner'in eşi Fadime Öner, Süleyman Karakuş'un eşi Zeynep Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Elif Süzme, Belediye Meclis üyelerinin eşleri Diler Şapçı, Emel Çilkaya, Ümit Karacak, Mehriban Ercan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Gürman ve ilçe belediye başkanlarının eşleri de katıldı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un eşi Şerife Bozkurt, konuklarını ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek, Şerife Bozkurt'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, Şerife Bozkurt, Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:36:50