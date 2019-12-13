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Başkan Evren Dinçer öğrencilerle bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yurtlarda kalan üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

13.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:16Başkan Evren Dinçer öğrencilerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Evren Dinçer, yurtlarda kalan üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Aksaray Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdu çok amaçlı salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Dinçer, çiğ köfte ikramında bulundu.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Dinçer, yaptığı açıklamada, öğrencilik yıllarının en verimli ama en hızlı geçen zamanlar olduğunu söyledi.
Bu zamanların kıymetinin bilinmesi gerektiğini ve en verimli şekilde geçirilmesi gerektiğini anlatan Dinçer, "Çok çalışın. Çünkü öğrencilik yıllarında edinilen deneyimler hayatınız boyunca sizin faydanıza olacaktır. Bizler belediye olarak projelerimizi sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizden faydalanın eksik gördüğünüz hizmetler noktasında da mutlaka bize bildirin." diye konuştu.

Kredi Yurtlar Kurumu, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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