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Başkan Fadıl Keskin el sanatları kurslarını ziyaret etti

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan, Meclis Üyesi İsminur Ercan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ile Yeniyurt Mahallesinde Dörtyol Belediyesi –Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği Protokolü kapsamında açılan DÖRTMEK Kurslarını ziyaret etti.

30.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:55 Başkan Fadıl Keskin el sanatları kurslarını ziyaret etti

Mahallemizde Meslek Edindirme Kursları kapsamında mefruşat ve el sanatları dalında toplamda üç ayrı yerdekırkı aşan kadının katıldığı kurslarda el becerilerini sergileyen kursiyerler hem kendi aile ihtiyaçlarını karşılamak adına, hem de satışa sunmak adına mefruşat ve el sanatları hünerlerini ortaya koymaktadır.

Belediye BaşkanıFadıl kurs ziyaretinde yaptığı konuşmada; " Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezimiz ile birlikte bayanlarımıza yönelik olarak 15 mahallemizdeaçtığımız 20civarında kursumuzda yaklaşık 350 kursiyerimiz mefruşat ve el sanatları konusunda eğitim görmektedir. Bayanlarımızın el becerilerini geliştirmek aile bütçesine katkı sağlamak amacı ile açtığımız bu kurslardakursiyerlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda Dörtyol Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlamaktayız. Kadınlarımızın becerisi toplumun becerisidemektir. Kadınlarımız için ne yapsak azdır. Onlar ailemizin temel direği başımızın tacıdır." dedi.


Yeniyurt, Dörtyol, Keskin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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