Başkan Fadıloğlu; Hizmetleri Anlattı, Sorunları Dinledi

Bu kazanımların devamı için halkımızın yine desteğine ihtiyacımız var. Halkımızdan alacağımız destekle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Güne basın kuruluşu ziyaretiyle başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra taksi durağında çalışan şoförlerle buluştu. Ziyaretlerini sürdüren Başkan Fadıloğlu; Kayaönü, Eyüp Sultan, Onat Kutlar, Göllüce, Aydınlar, Yunus Emre, Burak, Belkıs, Karacaoğlan, Nurtepe, Atakent mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Düzenlediği ziyaretlerde halka yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gittiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılandı. Her ziyaret ettiği mahallede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti. Kadınların da sorun ve sıkıntılarını dinleyen Fadıloğlu, insan odaklı çalışmalarla sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Fadıloğlu, 31 Mart gününün önemine işaret etti. Son 17 yılda elde edilen kazanımların göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

VATANDAŞLARIMIZ, GEREKEN DERSİ SANDIKLARDA VERECEKTİR

Ülkenin son 17 yıldan bugüne çok büyük bir istikrar ve büyüme ivmesi yakaladığını, halkın çok önemli kazanımlara sahip olduğunu anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Halkımız, çok önemli ve kritik bir tercihte daha bulunacak. 31 Mart günü sadece belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarların seçim günü olmayacak. İnanıyorum ki halkımız, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi desteklemekten yana tavır koyacaktır. Yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını unutmamamız gerekiyor. Milletimiz bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi sandıklarda verecektir. Halkımızdan çok güçlü bir destek bekliyoruz. Bizler de tekrar seçildikten sonra tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet yolunda hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Önceki dönemlerimizde olduğu gibi yeni dönemde de insan merkezli hizmetler temel ilkemizi oluşturacak. Derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmek. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Halkımızın dua ve destekleriyle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: Bültenler