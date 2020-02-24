Başkan Fadıloğlu, lise son sınıf öğrencileriyle buluştu

YKS'ye hazırlanan öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, öğrencilere kupa bardak armağan etti.

Düzenli olarak öğrenci ziyaretleri gerçekleştiren ve öğrencilerin kariyer planlamalarıyla ilgili tecrübe aktarımında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi ile Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenci ziyaretinden önce okul idareci ve öğretmenleriyle kısa süreli toplantı yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra öğrencileri ders gördükleri sınıflarda ziyaret etti. Öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Başkan Fadıloğlu, öğrencilere kendi hayatından da örnekler vererek çok sayıda tavsiyede bulundu.

BAŞARAMAYACAĞINIZ HİÇBİR ŞEY YOK

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada her şeyden önce 'iyi insan' olmanın başarılması gerektiğini kaydetti. Başarılı bir kariyer için olmazsa olmazın 'yapılan işin severek yapılması' olduğunu anlatan Başkan Fadıloğlu, herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Akademik çalışmalar insana bir bakış açısı verir. Rızkınızı kazanacağınız meslek, Allah'ın nasip ettiğidir. Okuduğunuz bölüm ile alakası olmayan bir noktada ekmek paranızı kazanabilirsiniz. Ekmek paranızı kazanırken dikkat edeceğiniz en önemli husus; haramı-helali bilip, hakkaniyetten şaşmadan, ölçülü bir şekilde yaşayarak yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışmak olmalıdır. Felsefeniz bu olursa başaramayacağınız hiçbir şey yok. Tercih yaparken benim sizden ricam arkadaşlar, mutlaka sevdiğiniz bölümde okumaya çalışın. Sevdiğiniz bölümde okumazsanız, çok büyük hata yaparsınız. Bir an önce hayata atılmalısınız. Hayatta her şey üniversiteyi kazanmakla doğru orantılı değil. Çok başarılı puanlarla çok iyi bir akademik kariyer yapabilirsiniz. Sosyal münasebetleriniz eğer olması gerektiği gibi değilse başarınız yalnızca kağıt üzerinde kalır. İnşallah hepiniz, belirlediğiniz hedeflere ulaşırsınız."