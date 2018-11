Başkan Fadıloğlu, Müsiad Üyelerini Bilgilendirdi

Başkan Fadıloğlu, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında ilçede yürütülen hizmetleri anlattı, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu ve sorularını yanıtladı.

Yürüttüğü çalışmalar ve projelerle ilgili her fırsatta vatandaş, öğrenci ve esnafla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurulu başkan ve üyelerine yönelik düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. MÜSİAD binasında düzenlenen toplantıya; MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri sunum ve tanıtım filmi eşliğinde anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bilgilendirme sonrası toplantıya katılanların sorularını yanıtladı, önerilerini dinledi. Toplumun her kesiminden kişinin görüşünün kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, halkın yaşam standardını her geçen gün daha da yükseltmek için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

YAPILAN HİZMETLER GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN HİZMETLERDİR

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, şöyle konuştu:

"Öncelikle değerli Başkanım Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve Başkan Yardımcımız Murat Özgüler'e düzenlediğimiz istişare toplantısında bizleri yalnız bırakmayarak, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun ve ekibinin Şehitkamil ilçesine kazandırmış olduğu hizmetler tanıtım filmi eşliğinde izledik. Yapılan hizmetler gerçekten takdire şayan hizmetlerdir. Başkanımız ve ekibi, ilçe genelinde kentsel dönüşüm, yol açma çalışmaları, yeşil alanlar, spor alanları gibi birçok hizmetleri yerine getirirken, bu şehrin gerçekten ihtiyacı neyse bu hizmetleri sunmaya gayret gösteriyor. Ben değerli Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bugün de bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum."

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, imkanlar dahilinde her türlü hizmeti yapmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız iş, milletimizin emanetini yerine taşıyabilmek. Milletimizin vermiş olduğu desteklerle bu görevdeyiz. Bu zaman dilimi içerisinde de emanete helal getirmeden görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Yapılan projelerde üzerinde durduğumuz en önemli konu, yapılan projelerin sürdürülebilir olması. Projeyi yaptınız, açılışını gerçekleştirdiniz ama onun sürekli finansmanını sağlayabilecek imkanlar hazır mı değil mi, burada yararlanacak insanların standardını aynı seviyede tutabiliyor musun tutamıyor musun adına bu faaliyetleri yaptık. İmkanlar dahilinde kurumlar arası işbirliği çerçevesinde birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Mesela okuma yazma kurslarında Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışıyoruz. Diğer taraftan meslek edindirme kurslarıyla ilgili olarak Halk Eğitim Müdürlüğü ile çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim eğitimiyle ilgili olarak Diyanet İşleri Müdürlüğümüz ile çalışıyoruz. Kurumlar arası işbirliğine önem veriyoruz ve bu çerçevede halkımıza daha iyi hizmetler sunacağımız kanaatindeyim.Belediyecilik bir başına yapılacak iş değildir, ekip ne kadar kuvvetliyse o kadar güzel sonuç alıyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi yapılan işlerde bir başarı varsa, o ekibin başarısıdır."

Konuşmaların ardından Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bilgilendirme sonrası toplantıya katılanların sorularını yanıtladı, önerilerini ve taleplerini dinledi.