Başkan Fadıloğlu'ndan 10 Mahalleye Futbol Sahası Sözü

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde mahalle gezilerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe kırsalında bulunan 13 mahalleyi ziyaret etti. Ziyaretlerde 10 mahalleye futbol sahası sözü veren Fadıloğlu, "Bizler, millet sevdalısıyız. Bizler, bu toprakların sevdalısıyız. Bizler, milletimizin hizmetkarıyız" dedi.Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği mahallelerde yoğun ilgi görüyor. Tüm kırsal bölgede bulunan mahalleleri periyodik olarak ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Karakesek, Sülüklü, Köksalan, Bağbaşı, Akçagöze, Akçaburç, Kızık Hamurkesen, Tekirsin, Seymenli, Koçlu, Karayusuflu, Karacaburç, Erikli mahallesinde vatandaşlar bir araya geldi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalmadık kapı bırakmayacaklarını, gönüller kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Ziyaret ettiği mahalle sakinlerinin birinci ağızdan sorun ve sıkıntılarını dinleyen ve çözüm için çalışacağının sözünü veren Başkan Fadıloğlu, tek dertlerinin hizmet ederek gönül kazanmak olduğunu vurguladı.10 Mahalleye futbol sahası sözüZiyarette mahalle sakinlerine hitaben konuşan Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 kırsal mahalleye futbol sahası sözü vererek, "Bizleri ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun. Sizlerin vermiş olduğu destekle 10 yıldır Şehitkamil'e hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Yeniden bulunduğumuz makam için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aday gösterildik. Hizmetlerin devamı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Bizim derdimiz; milletimizin derdiyle dertlenmek, milletimizin derdine derman olmak. Bizler, millet sevdalısıyız. Bizler, bu toprakların sevdalısıyız. Bizler, milletimizin hizmetkarıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kırsal bölgede özellikle futbol sahasıyla ilgili olarak 10 kırsal mahallemizde ideal standartlarda futbol sahaları yapacağız. Önceki aylarda yapmış olduğumuz Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvamıza ilgi yoğundu. Bu ilgi bizi mutlu etti. İnşallah, bu sene turnuvamızı yeni yapacağımız sahalarımızda düzenleyeceğiz. Allah, imkan verirse el ele gönül gönülle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Hem ziyaretten hem de hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, her zaman Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun destekçisi olduklarını ifade ettiler. Yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden mahalle sakinleri Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun her taleplerini yerine getirdiğini kaydederek, teşekkür etti.Başkan Fadıloğlu'na yaptığı ziyaretlere AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Hayri Özkeçeci de eşlik etti. - GAZİANTEP