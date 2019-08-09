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Başkan Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Dülük Tabiat Parkı'na giriş-çıkışların ücretsiz olduğunu söyledi.

09.08.2019 15:14 Başkan Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi

Doğal güzelliğinin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her yün yüzlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca Gazianteplileri ağırlamaya devam edecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ağustos Cumartesi (arife) günü başlayan uygulamanın 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, 5 gün boyunca tüm giriş-çıkışların ücretsiz yapılacağını belirtti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı'na beklediklerini ifade etti.


Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Kaynak: Bültenler

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