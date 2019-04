Başkan Fadıloğlu'ndan "Destek" Teşekkürü

Kaynak: İHA

Yapılan yerel seçimlerde başarılı bir sonuçla Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Rıdvan Fadıloğlu, " Gaziantep , her şeyin en iyisine layık. Şehitkamil, her şeyin en iyisine layık. İnşallah taahhüt ettiğimiz tüm hizmetleri harfiyen yerine getireceğiz" dedi.31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılı bir sonuç alarak Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarına ara vermeden başladı. Pazar günü gerçekleştirilen seçimin ardından pazartesi günü sabah saat 08: 00'da mesaiye başlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, devlette devamlılığın esas olduğunu vurgulayarak ekibiyle birlikte millete hizmet yolunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.Hizmetlerimizi adım adım yerine getireceğizBugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletin emanetine sahip çıkmak adına ekibiyle birlikte ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:"Ben öncelikle tüm hemşehrilerime vermiş oldukları destek için gönülden teşekkür ediyorum. Halkımıza, hizmetkar olduğumuzu söyleyerek yola çıktık. Halkımız da bize vize verdi. Hemen seçim akabinde hizmetlerimizi kaldığı yerden devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Devlette, devamlılık esastır. Herhangi bir kutlama yapmadan hemen pazartesi itibariyle görevimize başladık. İnşallah en kısa sürede mazbatamızı da alıp resmi olarak faaliyetimiz devam etmiş olacak. Gaziantep, her şeyin en iyisine layık. Şehitkamil, her şeyin en iyisine layık. İnşallah taahhüt ettiğimiz tüm hizmetleri harfiyen yerine getireceğiz. Bu konuda hemşehrilerimizin hiçbir tereddüttü olmasın. Bugüne kadar halkımızın emanetlerine sahip çıktık, bundan sonraki süreçte de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan seçim kampanyası çerçevesinde seviyeli bir yarış oldu. Kazanan kim olursa olsun biz, çıkan sonuca saygı duyacağımızı en baştan ifade etmiştik. Diğer rakip arkadaşlarımızla da herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçim sürecini tamamladık. İnşallah bundan sonraki süreçte hizmetlerimizi adım adım yerine getireceğiz. Ben, tüm hemşehrilerime tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." - GAZİANTEP