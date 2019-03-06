Başkan Fadıloğlu'nun Regaip Kandili Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Regaip; çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Cenab-ı Hakk'ın, ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilme ümitleri dolayısıyla Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzulandığı için Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip Kandili denmiştir. Regaip; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaip, Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize yağdığı bir rahmet gecesidir.

Toplum olarak bu mübarek geceyi değerlendirerek birbirimize kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Üç aylar diye bilinen çok bereketli maneviyat mevsiminin habercisi olan Regaip Kandili, bizlere hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin tüm İslam alemine ve din kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler