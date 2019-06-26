Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya geldi

-BAŞKAN FADILOĞLU'NDAN ÖĞRENCİLERE ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Başkan Fadıloğlu, öğrencilere kariyerleriyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin yapıyla ilgili görüşlerini dinledi. Yapıya ilişkin öğrencilerin talep ve tavsiyelerini dinledikten sonra gereken çalışmayı başlatacaklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere kendi tecrübeleri ışığında önemli bilgiler aktardı. İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) bünyesinde de çok nitelikli bir kütüphanenin hizmet verdiği bilgisini öğrencilerle paylaşan Başkan Fadıloğlu, isteyen herkesin ŞSM'deki kütüphaneden de yararlanabileceğini söyledi.

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Öğrencilere araştırmacı olmaları ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin elde ettiği kazanımlara dikkat çekti. Herkesin olduğu gibi öğrencilerin de üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirmesi gerektiğini anlatan Fadıloğlu, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, elde edilen tüm başarılarda büyük bir emek ve çabanın olduğunu vurguladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif, akademik hayat standartlarını daha yukarıya çıkarmak adına çalıştıklarını dile getirdi. Öğrencilerin; çok okuması, araştırmacı bir kimliğe sahip olmaları, kültürel, sanatsal ve sportif bir alanla ilgilenmeleri gerektiğini belirten Başkan Fadıloğlu, öğrencilere akademik ve sosyal hayatlarında başarı diledi.

KPSS'ye hazırlanan yetişkin öğrencilerle uzun süre sohbet eden Başkan Fadıloğlu, KPSS'nin önemine değindi. Göreve başladığı günden bu yana KPSS puanına göre belediyeye çalışan aldığını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, birinin hakkının başka birine geçmemesi için bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

ÖĞRENCİLER DUYDUĞU MEMNUNİYETİ ANLATTI

Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'nden faydalanan öğrenciler, yapının niteliğine vurgu yaparak kendilerine sağlanan hizmet ve imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler. Yapıya ulaşımın çok kolaylıkla sağlandığını kaydeden öğrenciler, zamanlarını en verimli şekilde değerlendirdiklerini ifade ettiler.

KÜTÜPHANE, İNTERNET SALONU VE OKUMA SALONU BİR ARADA

Şehitkamil Nikah Salonu (ŞNS) bünyesinde yer alan Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'nden her ay binlerce öğrenci yararlanıyor. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'nde öğrencilere ücretsiz çay ve kek ikramı da yapılıyor. İçerisinde1 adet kütüphane, 1 adet internet salonu ve 1 adet okuma salonu bulunan Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'nde sabah saat 08:00 ile gece 22:00 saatleri arasında kesintisiz eğitim imkanı sunuluyor.