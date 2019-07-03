Başkan Fadıloğlu, pazar esnafını ziyaret etti

Başkan Fadıloğlu, pazar esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi, çözüm odaklı çalışmalarla sorunların üstesinden geleceklerini vurguladı.

Her fırsatta farklı meslek guruplarında hizmet veren esnafı ziyaret eden ve sorunlarıyla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun son adresi Basra Pazar Yeri oldu. Sabahın erken saatlerinde pazar esnafını ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, pazarcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esnafla çay içen ve uzun süre sohbet eden Başkan Fadıloğlu, tüm esnafın sorun ve talebini yerinde dinledi. Pazarcı esnafına yönelik yürütülen çalışmaları ve yapılan yatırımları anlatan Başkan Fadıloğlu, çözüm merciinde bulunduklarını, şartların daha da iyileştirilmesi ve sorunların çözümü için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ZİYARET MEMNUN ETTİ

Hiç beklemedikleri anda gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerine gösterdiği ilginin kendilerini çok memnun ve mutlu ettiğini aktardılar. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun yaşadıkları sorunları yakından takip ettiğini belirten esnaf, sordukları tüm soruları yanıtlayan Başkan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.