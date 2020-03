Başkan Fadıloğlu sanat yatırımlarını anlattı

Başkan Fadıloğlu sanat yatırımlarını anlattıGAZİANTEP - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi ile ilçede yapılan diğer sanat yatırımları hakkında bilgi verdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir yıl önce hizmete giren ve pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Şehitkamil Sanat Merkezi ve ilçedeki diğer sanat yatırımları ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Şehitkamil Sanat Merkezi'nin Gaziantep 'in kültür sanat hayatına yeni bir renk kattığını vurgulayan Fadıloğlu, toplam 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan ŞSM'nin içerisinde 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı, 5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi, fuaye alanı, bin 700 metrekare teras, açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya ve 250 araçlık kapalı otoparkın bulunduğunu açıkladı. ŞSM ve diğer sanat yatırımları ile sanatsal etkinlikleri arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu yatırımları yaparken ana gayemiz yaklaşık 2 buçuk milyonluk nüfusumuzu ve kentimize gelen 60 bini aşkı öğrenciyi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmaktır. Bu, bizim boynumuzun borcudur ve bu nedenle sanat yatırımları yapıyoruz. ŞSM'deki ileriye dönük asıl amacımız da burada 365 gün program belirleyip insanlarımızın buradan her gün faydalanmasını istiyoruz" dedi.İlçede büyük ve donanımlı bir kütüphane yapmak istediklerine değinen Fadıloğlu, ilçenin her noktasında sanat yatırımları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA