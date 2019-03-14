Başkan Fadıloğlu Vizyon Projelerini Anlattı

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Görev süresi içerisinde uyguladığı vizyon projelerle Türkiye'deki diğer belediyelere ilham kaynağı olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hayata geçirdiği projeleri anlattı. Yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan Fadıloğlu, "Projelerimizi halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Bizim tek derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek" dedi.Göreve başladığı 2009 yılından bugüne yaptığı insan odaklı çalışmalarda toplumun her kesimini kapsayacak vizyon projeler hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Sosyal belediyecilik, yol, eğitim, spor, kültür, sanat, geri dönüşüm, yeşil alan gibi konularda bugüne kadar çok önemli projelerin altına imzasını attı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 'gönül belediyeciliği' anlayışıyla doğumdan ölüme her yaştan kişiyi kapsayacak hizmetler sunduklarını vurguladı.Şehitkamillilerin her hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getiren Başkan Fadıloğlu, ilçe halkını hak ettiği yeni hizmetlerle buluşturmak adına tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Şehitkamil ilçesinin çehresini değiştiren 'belediye başkanı' olmayı başaran Rıdvan Fadıloğlu, ilk görev dönemi içerisinde ortaya koyduğu, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Dülük Tabiat Parkı, Alleben Yüzme Havuzları, MÖP gibi dev projelerin ardından ikinci görev döneminde sözünü verdiği köyden mahalleye dönüştürülen mahaller de dahil, sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmamak, çiftçinin üretimini arttıracak tüm arazi yollarının açılmasına yönelik çalıştı.Bu çalışmaların yanı sıra Şehitkamil Sanat Merkezi, Şehitkamil Nikah Salonu, Gaziantep'in en büyük serası, E-MÖP, Giysi Kumbaraları, Beykent Stadyumu, İbrahimli Spor Merkezi gibi vizyon projeler için uğraş veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı devasa parklarla ilçeyi park cennetine çevirdi. 'Yol medeniyettir' düsturundan hareketle binlerce kilometre yol açan ve açılan yolların büyük bir bölümünün asfaltını tamamlayan Başkan Fadıloğlu, gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak adına Bi Dünya Yeşil projesiyle yüz binlerce fidanı toprakla buluşturdu."Halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz"Çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan projelerin altında imzası bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyelerinin günübirlik bir belediye olmadıklarını kaydetti. Uyguladıkları projelerin kişiye ya da kuruma değil, millete özel olduğuna vurgu yapan Fadıloğlu, "Bizler ekip olarak milletimizin hayat standardını yükseltmek ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. İlk görev dönemimizde; Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Dülük Tabiat Parkı, Alleben Yüzme Havuzları, MÖP, Bi Dünya Yeşil gibi önemli projeleri hayata geçirmiştik. İkinci görev dönemimizde de sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmamak, çiftçimizin tüm arazi yollarını açmak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizin büyük ihtiyacı olarak gördüğümüz ve ilçemizin kültür sanat hayatına renk katacak Şehitkamil Sanat Merkezi'ni inşa ettik. Merveşehir Mahallesinde önemli bir ihtiyaca cevap olacak Şehitkamil Nikah Salonunu inşa ettik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası içerisine Gaziantep'in en büyük serasını yaptık. Ülke ekonomimize katkı sağlayacak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına 'sıfır atık' konusunda önemli geri dönüşüm projelerinin uygulamasını yaptık. Geçlerimizin sporla bağını güçlendirmek amacıyla Beykent Stadyumu ve İbrahimli Spor Merkezi'ni yaptık. Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak. Projelerimizi halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Bizim tek derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek" diye konuştu. - GAZİANTEP