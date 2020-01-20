Başkan Fadıloğlu, yayımladığı mesajda şehit Kamil'i andı

Başkan Fadıloğlu, "Ecdadımızın azimle verdiği mücadelenin ruhunu unutmamalı, onların yokluk ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği direnişe sahip çıkmalı ve genç nesillerimize bunları layıkıyla aktarmalıyız" ifadesine mesajında yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Antep Savunması; silahsız ve cephanesiz bir şekilde 10 ay 9 gün boyunca bir taraftan düşman, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verilen onurlu bir mücadelenin adıdır. Antep Savunması; inanç, cesaret, azim ve kahramanlıkla tarihte verilmiş en şanlı mücadelelerimizden biridir. Huzur ve barış içinde yaşarken, bugünlere nasıl geldiğimizi, kimlerin hangi fedakarlıklarla bize bu vatanı armağan ettiğini daima hatırlamak durumundayız. Hepimizin, bundan tam 100 yıl önce büyük bir kahramanlık örneği gösteren Şehit Mehmet Kamil'i çok iyi tanıması ve tanıtması gerekir.

21 Ocak 1920 Cuma günü, 14 yaşındaki Mehmet Kamil annesiyle dedesinin evinden geliyorlardı. İkisinin de sırtında hasır örmek için dedesinin evinden aldıkları parçalar vardı. Fransızlarla harp daha başlamamıştı. Vakit akşamüstüydü. Fransızların fırın olarak kullandığı bir binanın önünden geçerken, Kozanlı tarafından gelen birkaç Fransız askeri birden Mehmet Kamil'in annesinin önünü kesip peçesini açmak istediler. Mehmet Kamil'in annesi bir yandan bağırıyor bir yandan da peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı kendisini müdafaa etmeye çalışıyordu. Anasının saldırıya uğradığını gören Kamil yerden aldığı taşları Fransız askerlerine atıyordu. Tam o sırada ortalığı bir çığlık kapladı. Mehmet Kamil, Fransız askerlerinin tüfeklerinin süngüsüyle şehit edilmişti. Mehmet Kamil'in katledilmesiyle Antep Savunması'nın ilk şehidi verilmiştir.

Ecdadımızın azimle verdiği mücadelenin ruhunu unutmamalı, onların yokluk ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği direnişe sahip çıkmalı ve genç nesillerimize bunları layıkıyla aktarmalıyız. İşte bu düşünceyle Mehmet Kamil'in şehadetinin 100. yılı dolayısıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

Bu kapsamda Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından hazırlanan; Ayntâb Kazâsı (1867-1896)Halep Vilayet Salnameleri Transkripsiyon ve Dizin (Cilt 1), Ayntâb Kazâsı (1897-1908) Halep Vilayet Salnameleri Transkripsiyon ve Dizin (Cilt 2), Ayntâb Kazâsı (1867-1908), Gaziayntab Vilayeti Türkiye'nin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası, Antep Savunması Kronolojisi eserlerinden oluşan 5 kitabı halkımızın takdirine sunduk. İlçede görev yapan sosyal ve tarih öğretmenlerine yönelik Antep Direnişi'nin İlk Kıvılcımı 'Şehit Kamil' isimli konferans Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar tarafından verildi. Şehitkamil Sanat Topluluğu tarafından Şehit Mehmet Kamil'i anmak için 'Özel Program' düzenlendi. Şehit Kamil'i Anma Yüzme Yarışmaları ile sporcularımız, attıkları kulaçlarla Şehit Kamil'i andı. Mehmet Kamil, Araştırmacı Yazar Asım Mıhçıoğlu tarafından Antep Direnişi'nin İlk Kıvılcımı 'Şehit Kamil' isimli düzenlenecek konferansta anlatılacak. Yapılacak 33X3 Basketbol Turnuvası ile basketbolcularımız da Şehit Kamil'i anacak.

Bu vesileyle Antep'i Gazilik ile onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları bizlere emanet eden büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum."