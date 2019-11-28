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Başkan Fadıloğlu, yetim çocukların eğitim durumuyla ilgili bilgi aldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fehime Güleç Ortaokulu'nu ziyaret etti.

28.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:20Başkan Fadıloğlu, yetim çocukların eğitim durumuyla ilgili bilgi aldı

Okulda eğitim gören yetim öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Fadıloğlu, çocukların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrenciler ile sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretini Fehime Güleç Ortaokulu'na yaptı. Öğrencilerinin durumuyla ilgili bilgi almak için okulda bulunan yetim anneleriyle birlikte Fehime Güleç Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Arpacı'dan bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklarla ilgili duyduğu başarılı sonuçların kendisini hem gururlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, sınıfları gezerek Fehime Güleç Ortaokulu'nda eğitim gören diğer öğrencilerle de bir araya geldi ve kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

MANEVİ ANLAMINDA ÇOK BÜYÜK BİR DUYGU

Veli Aysel İsaoğlu, Başkan Fadıloğlu'nun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsaoğlu, "Bugün Başkanımız, kızımın okuluna gelerek onun eğitimiyle ilgili bilgi aldı. Bu konuda kızımın yalnız olmadığını hissettim. Manevi anlamında çok büyük bir duyguydu. Bir yanımız eksik olsa da Başkanımız bu eksikliği vermiş olduğu her türlü destekle gidermeye çalışıyor. Bunun için de Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın, yetim çocuklara gösterdiği ilgi, alaka ve desteklerini her zaman görüyorum. Bugün de kızıma göstermiş olduğu ilgi ve alaka beni ziyadesiyle mutlu etti" şeklinde konuştu.

BİZLERE ÇOK İLGİ GÖSTERDİ

Fehime Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Gizem İsaoğlu ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendisini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün Başkanımız okulumuza gelerek bizi ziyaret etti. Bizimle yakından ilgilendi, isteklerimizin olup olmadığını sordu. Gerçekten çok mutlu oldum. Başkanımız, çok nazik birisiydi, bize çok ilgi gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Şehitkamil, Güncel

Kaynak: Bültenler

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